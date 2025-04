Hamza : « MANIA » nouvel album à venir !

Hier Hamza a pris la parole dans une vidéo diffusée sur ses réseaux : MANIA arrive.

Sans encore révéler tous les détails, le Saucegod amorce un nouveau chapitre et prépare son public à un séisme musical imminent.

Il annonce l’arrivée prochaine de son nouvel album – un projet façonné dans l’urgence, la précision, et l’obsession du contrôle total.

Avec MANIA, Hamza pousse à l’extrême la tension qu’il cultive depuis toujours – entre excès et maîtrise. Plus intense, plus affûté que jamais, il signe une oeuvre habitée par la pression, la célébrité, la création.

Les précommandes sont ouvertes : la HAMZAMANIA est lancée.