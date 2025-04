Monstream : l’adresse en avril 2025

Tout comme Torrent9, Cpasbien ou encore The Pirate Bay, Monstream modifie régulièrement son nom de domaine afin de contourner les sanctions des autorités françaises avec le blocage de son adresse par les fournisseurs d’accès, une nouvelle adresse est désormais fonctionnelle.

Populaire auprès des internautes qui cherchent à visionner du contenu en streaming de manière gratuite, Monstream est une plateforme de streaming en ligne qui offre la possibilité de regarder gratuitement une vaste sélection de films, séries, documentaires, dessins animés et programmes musicaux avec un accès direct sans aucune identification ni paiement et peu de publicité un large catalogue de contenus le tout en haute définition (HD et même en 4K), avec des options en version française ou en version originale sous-titrée en français.

Même si Monstream se distingue par sa simplicité d’utilisation, sa diversité de contenus et sa gratuité, cette combinaison appréciée des amateurs de streaming francophones n’est pas légale. En effet, la plateforme est illicite selon la loi française, car donne accès à des œuvres protégés par le droit d’auteur sans disposer des licences nécessaires, ce qui constitue une violation de la législation française sur la propriété intellectuelle. Même si les poursuites visent surtout les administrateurs, les utilisateurs peuvent aussi être concernés, utiliser Monstream expose à des sanctions légales comme une amende allant jusqu’à 1 500 euros.

La véritable adresse de Monstream en avril 2025 est monstream.today mais cette URL peut changer à tout moment pour échapper à la censure et aux blocages de plus en plus fréquents, l’utilisation d’un VPN pour accéder à la plateforme vous permet toutefois de passer outre les restrictions imposées par les FAI.