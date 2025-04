Où suivre en streaming gratuit Arsenal – PSG sans l’IPTV ?

Oubliez l’IPTV, Arsenal-PSG : comment regarder gratuitement la demi-finale en streaming ce mardi 29 avril 2025 ?

Ce mardi 29 avril à 21h à l’Emirates Stadium de Londres se joue la demi-finale aller de la Ligue des champions entre l’équipe Anglaise d’Arsenal et le champion de France, le Paris-SG. La diffusion officielle en France est réservée à Canal+ sur la chaine Canal+ Foot, à suivre en streaming via l’application MyCanal en souscrivant à une offre d’abonnement à la chaîne de télévision généraliste nationale française. Il existe toutefois une astuce pour regarder le match gratuitement en streaming depuis une connexion en Belgique, la chaîne belge RTL Club diffuse la rencontre en clair sur sa plateforme RTL Play.

Pour contourner le géo-blocage depuis la France, il est possible d’utiliser un VPN et de se connecter via un serveur belge, ce qui permet d’accéder au direct en streaming par l’intermédiaire de RTL Play sans aucune restriction et en évitant de souscrire à un abonnement payant. Attention, cette diffusion est légale en Belgique et offre une alternative de qualité, en HD et en français, pour suivre la rencontre Arsenal vs PSG mais contourne la légalité, cette utilisation est illicite et considérée comme du piratage, l’internaute est passible d’une sanction telle qu’une amende des autorités.

Rendez-vous ce soir à 21h pour suivre ce match très attendu, en streaming gratuit sur RTL Club via RTL Play depuis une connexion en Belgique ou Canal Plus avec MyCanalqui est le diffuseur officiel en France.