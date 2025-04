Booba sauve un chien de la noyade à Miami

Dans une story Instagram, Booba a partagé les images de son beau geste envers un petit chien bloqué et qui risquait de tomber à l’eau, le rappeur français exilé à Miami est venu en aide à l’animal pour le sauver d’une éventuelle noyade.

Booba sauve un chien bloqué dans l’eau

Après sa balade en jet-ski dans les eaux de Miami avec Omar et Luna pour faire découvrir à ses enfants l’avancement des travaux de sa nouvelle luxueuse villa en bord de mer de la ville située en Floride, Booba s’est encore filmé et affiché sur ses réseaux lors d’une sortie en mer et il a été interpellé par la situation d’un petit chien bloqué.

Au début de la séquence, Booba aperçoit le chien coincé au bord de l’eau et inquiet, le rappeur saute dans l’eau et tente de rassurer l’animal avant de le prendre dans ses mains pour le remonter sur la terre ferme et le sortir de cette situation compliquée en lui évitant la noyade. Le chien semble être tombé du bord et sans trouver le moyen de remonter, « Are you ok ? » (« Tu vas bien ? ») questionne B2O afin de faire réagir l’animal avant qu’il ne quitte l’endroit visiblement rassuré d’avoir été sauvé en partant dans un buisson ou le rappeur l’a déposé sur les conseils de sa fille Luna,

La vidéo est devenue virale sur les réseaux et les internautes ont été nombreux à saluer le beau geste de Booba, ami des bêtes.