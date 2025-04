Ousmane Dembélé fête la victoire contre Arsenal avec Booba et Ninho

En-tête du classement de meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations, Ousmane Dembélé a offert la victoire (1-0) à son équipe de mardi soir en demi-finale de la Ligue des champions contre Arsenal et il a célébré ce triomphe après la rencontre, son Instagram avec des morceaux de Ninho et Booba.

Ousmane Dembélé dédicace Booba et Ninho !

Ousmane Dembélé peut toujours rêver d’obtenir le Ballon D’Or cette année avec ses performances. Avec le PSG, il est déjà champion de France et meilleur buteur du championnat avec trois buts d’avance sur le second, Mason Greenwood, son club va également jouer la finale de la Coupe de France et peut rêver d’un triplé historique en remportant la ligue des champions pour la première fois dans l’histoire du club parisien suite à la victoire un but à zéro ce mardi lors du match aller contre Arsenal, les parisiens devront valider leur place en finale lors du retour au Parc des Princes la semaine prochaine.

En attendant le second acte de cette double confrontation contre les Gunners, les joueurs du PSG ont pris le temps d’apprécier ce succès, Ousmane Dembélé a relayé dans une story de sa célébration avec son but avec le morceau « Problèmes du matin » de Ninho avant departager une autre story de Malik Bentalha avec la même photo ainsi que le titre « N°10 » de Booba. « J’vais les bai*er, igo, j’le fais pas comme eux (J’le fais pas comme eux). Il m’faut un jet, du champ’ que j’me barre à Rio pendant une année (Pendant une année) » peut-on entendre dans l’extrait du single de Ninho et « J’attends pas qu’ça tombe du ciel. Si t’es pas N°10 à Paname, t’es la banane du siècle. Là où j’opère, nombreuses seront les victimes. Que des N°10 dans ma team » dans l’extrait de la chanson de Booba.

Remplacé durant la seconde période par son coéquipier Bradley Barcola, Ousmane Dembélé a inquiété les fans du PSG sur une possible blessure à la 70e minute de jeu mais les premières nouvelles sur son état de santé son rassurante. « Il a dit que ça allait aller » a confié Achraf en interview d’après match à Canal+, l’international français devrait donc pouvoir évoluer sur la pelouse du Parc des Princes dans une semaine lors du match retour.