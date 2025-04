Rohff, Mokobé et Kery James réagissent à l’assassinat d’Aboubakar Cissé

Le drame de la mosquée de La Grand-Combe, dans le Gard avec l’assassinat d’Aboubakar Cissé, un jeune homme de 24 ans, à faire réagir les rappeurs Rohff, Mokobé ou encore Kery James qui ont décidé de faire passer un message suite à ce meurtre.

Au matin du 25 avril dernier, Aboubakar qui faisait bénévolement le ménage de la mosquée de La Grand-Combe, une commune de près de 5 000 habitants, a été agressé par un individu au moment de la prière, celui l’a assassiné de plusieurs coups de couteau. C’est en fin de matinée que des personnes venues pour la prière ont découvert son corps sans vie. Le décès du jeune homme a suscité des nombreuses réactions et des rappeurs n’ont pas hésité à condamner cette tragédie.

« Que Dieu lui fasse miséricorde et soulage les cœurs de sa famille. « Tirons des leçons du passé. Il n’y a même pas 100 ans l’impensable est devenu vérité. Leurs paroles mettent des mots sur ce que leurs cœurs souhaitent en secret. Ils ne se sentiront apaisés que lorsque les musulmans seront traqués. Lorsque les musulmans seront brusqués, persécutés pour leurs choix. Lorsque les musulmans seront parqués, exécutés pour leur foi. Ils veulent nous plonger, dans une guerre totale sans lendemain. En cela les terroristes et eux, poursuivent le même dessein… » » a écrit Kery James dans une publication de son compte Instagram avant d’être suivi par Rohff.

« Olivier H. a tué le jeune Aboubakar de 40 à 50 coups de couteau. Olivier H. a même filmé et diffusé ses justifications haineuses antimusulmanes pendant que Aboubakar Paix a son âme agonisait…Comment est-il possible qu’on entende plus de bruit pour des tags fait par les victimes elles-mêmes… qu’on pose les mots pour ça… et qu’on prenne autant de pincettes quand on ôte ce qu’il y a de plus sacré: la vie, à des musulmans ?! Quand c’est pas l’islam qu’ils prennent arbitrairement pour porte drapeau des attentats et de l’horreur c’est un musulman innocent et accueillant dans son lieu culte qui subi l’horreur. Pourquoi tout a été fait et continue d’être fait pour faire passer ceci comme de simples « meurtres » et « faits divers » ? Pourquoi doit-on autant forcer pour que les médias disent la vérité et que les politiques s’y intéressent ? Ceux-là même qui ont tenté de nous faire croire qu’il s’agissait d’un autre fidèle qui a tué Aboubakar, et qui ont censuré le caractère raciste de l’affaire de Justin P. Même les animaux ont le droit à plus de compassion et de justice… et ça ne semble choquer personne. Ils poursuivent leurs attentats déguisés contre les musulmans mais ont-ils gagnés ? Ont-ils réussi à nous diviser et nous confronter ? Non ! » a tweeté Rohff dans sa parole sur ce drame.

« Dans la douceur de la prière, tu trouves la paix. Les roses blanches, symboles d’amour et de pureté, portent ton souvenir. Ta lumière continuera d’éclairer nos cœurs. Repose en paix Aboubakar 🕊 Rappel des faits : Il s’appelait Aboubakar, 22 ans. Il était venu tôt le matin pour nettoyer la mosquée. Il a ouvert la porte à un homme prétendant vouloir se convertir et apprendre à prier. Ce lâche a attendu qu’Aboubakar soit en pleine prosternation pour le poignarder sauvagement, tout en filmant son crime en lui assénant 40 à 50 coups de couteaux . Aboubakar est mort en martyr, prosterné, Un vendredi Qu’Allah accorde le plus haut dégrée du paradis à notre frère Aboubakar », a relayé Mokobé du 113, un message de Zohra Hassāni.

