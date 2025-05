DarkiWorld : Comment trouver la nouvelle adresse en mai 2025 ?

DarkiWorld (ex-Darkino) est-il toujours actif et quelle est la nouvelle adresse du site en ami 2025 ?

La populaire plateforme de téléchargement direct gratuit, anciennement nommée Darkino, Darkiworld, ne cesse de changer d’URL ces dernières semaines en raison des blocages imposés par les autorités dans la lutte contre le piratage des œuvres protégés par le droit d’auteur. Darkiworld propose un catalogue de films, séries et autres contenus, accessibles gratuitement et sans aucune inscription par l’intermédiaire d’un annuaire de liens vers des sites de téléchargement (DDL) hébergés sur des plateformes externes, 1fichier par exemple. Sur le site, les utilisateurs « basics » ont des limitations, tandis que les abonnés premium bénéficient de téléchargements et même du streaming illimités.

La dernière adresse officielle de Darkiworld est darkiworld9.com, mais celle-ci est inaccessible depuis quelques jours en France. Pour contourner cette restriction et rester anonyme, d’internautes utilisent un VPN ou changent de DNS. Depuis ce blocage, aucune nouvelle adresse n’est disponible depuis une connexion en France et vous pouvez rester au courant des changements et des informations de la plateforme via le canal Telegram du média sur t.me/s/tirexo_officiel. La méthode si vous envisagez de changer vos DNS est à suivre sur le guide changetondns.fr et un chat du site est aussi accessible à l’adresse darkiworld.club.

Attention : l’utilisation de Darkiworld est illégale et vous expose à des sanctions pénales et à des risques pour la sécurité de votre appareil. Il faaut aussi rester vigilance face aux clones de Darkiworld qui sont des sites frauduleux qui peuvent contenir des virus ou du phishing.