L’influenceur Sebydaddy se fait ridiculiser, « joue plus les gangsters modernes »

Ça chauffe pour l’influenceur Sebydaddy qui s’est pris un gros coup de pression alors qu’il prépare son prochain combat pour ce week-end en Suisse lors de l’Influence Fight Club.

Avant de se battre dans l’octogone à Fribourg en Suisse ce samedi 3 mai, Sebydaddy a ouvertement défié les athlètes helvétiques en affirmant pouvoir mettre KO tous les combattants suisses pour se moquer de leur niveau tout attirant l’attention sur son combat à venir. Sauf que les propos de l’influenceur ont interpellé des combattants suisses et il a fait face dans un fast-food à un groupe d’individus de les respecter et de ne pas se prendre pour un gangster.

Sebydaddy s’est lancé dans le MMA au mois d’octobre dernier avec un premier combat contre Illan Castronovo dans le but de régler des comptes physiquement avec de cernier, il a triomphé dans la cage lors de ce duel par TKO au deuxième round et il est prêt à remettre ça. L’influenceur a réclamé à plusieurs reprises un combat de MMA à Booba, mais le rappeur n’est pas intéressé et a recalé la proposition. Il va tout de même retrouver l’octogone à l’occasion de la seconde édition de L’influence Fight Club en Suisse face à L’indécis. « Vasy vendredi on va en Suisse. Il n’y a personne en Suisse, il n’y a pas de niveau, c’est un village. » a-t-il lancé à l’encontre de son adversaire pour le provoquer.

Sebydaddy a ensuite récidivé pour ridiculiser les athlètes suisses en assurant être capable de tous les mettre KO, « Si on va là-bas Capi quand on va sparrer avec eux il va falloir être sur la touche parce qu’on ne pas tous les mettre ko chez eux ça ne se fait pas j’arrive dans des rings, je les mets tous KO. ». Peu de temps après cette déclaration, une vidéo est devenue virale sur les réseaux dans laquelle l’influenceur apparait dans une enseigne de fast-food en Suisse et se fait remettre en place par des combattants locaux. « Tu vas khallasser et rentrer chez toi. On n’a pas besoin de toi (…) on est des hommes nous donc reste poli (…) joue plus les gangsters modernes (…) soyez deux hommes, ferme ta bouche. » déclare une des personnes pour lui demander d’être plus respectueux.

Des propos qui devraient faire réfléchir Sebydaddy sur sa façon de se moquer d’un pays dans lequel il séjourne.