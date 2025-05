Booba offre 5000$ pour une vidéo inédite de Gims sans lunettes

Comme toujours, Booba s’amuse à relancer sa guerre contre Gims et vient de lancer un concours déjanté, celui d’offrir 5000 dollars à la personne qui lui adresse en privé une vidéo inédite de Gims sans ses lunettes. Un challenge qui a pris de l’ampleur sur les réseaux, mais Booba a précisé qu’il souhaite une vidéo originale et non une que l’on peut trouver sur Internet.

Rien n’arrête Booba dans son conflit contre Gims et tous les prétextes sont bons pour nuire à son rival. Le rappeur français exilé à Miami ne compte visiblement pas laisser de répit à l’ancien membre de la Sexion D’Assaut même si ce dernier ne réagi plus depuis plusieurs mois aux provocations comme récemment avec les révélations sur sa rupture avec Demdem et les images avec sa nouvelle prétendue compagne. B2O prend toujours plaisir à se moquer de son ennemi et vient en effet d’en remettre une couche de manière inattendue.

Booba se moque de Gims avec un challenge de ce dernier sans ses fameuses lunettes !

Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux, Booba promet la somme de 5000 dollars à la personne qui peut obtenir une vidéo des yeux de Gims. « Amigos, amigas ! Il y a 5000 dollars pour celui qui nous ramène une vidéo propre de Maître Gims sans ses lunettes. 5000 dollars, on peut le faire en euros. Une parole, une vidéo, deux yeux » annonce-t-il en s’amusant du challenge qu’il vient de lancer et rapidement les images de Gims sans lunettes ont afflué sur les réseaux sauf que cela ne convient pas au DUC de Boulogne, car il souhaite une vidéo originale.

Booba désire obtenir une séquence filmée de Gims sans ses lunettes, encore jamais vu alors que les internautes ressortent d’anciennes images. « Une vidéo originale. Toutes les vidéos internet on a déjà. Les 5K c’est pour une vidéo inédite pas déjà existante. La kishta est prête elle attend l’élu(e) de son coeur » a-t-il expliqué en réponse à un internaute sur le réseau social X avant d’ajouter « même là tu t’en sors bien. Quand y vont voir pour de vrai ça va casser internet!!! » avec une vidéo d’un internaute qui tente de le tromper avec un montage réalisé avec l’Intelligence Artificielle.

🚨 Incroyable, envoyez des images de Gims sans lunettes, Booba offre 5000$ à quiconque lui envoie une vidéo privée de Gims sans lunettes 😂 C’est parti « Les lunettes de Gims challenge » est lancé 😅 😱🔥 pic.twitter.com/VmGJVeMYBV — 13OR-du-HipHop (@13or_du_hiphop) May 1, 2025

Booba veut une vidéo originale de Gims sans lunettes pour offrir les 5 000 $ 😂🤣🤣 https://t.co/9Z8eAXmQMc — 13OR-du-HipHop (@13or_du_hiphop) May 2, 2025

Une vidéo originale. Toutes les vidéos internet on a déjà. Les 5K c’est pour une vidéo inédite pas déjà existante. La kishta est prête elle attend l’élu(e) de son coeur 🙌🏾🦾🏴‍☠️ https://t.co/OMAyBSfmdo — Booba (@booba) May 2, 2025