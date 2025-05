GTA VI : Une mauvaise nouvelle annoncée et voici pourquoi

La triste nouvelle est tombée pour les fans de Grand Theft Auto VI, la sortie de la prochaine édition du jeu phare de Rockstar Games est repoussée pour une énième fois.

Ce vendredi 2 mai, Rockstar Games vient d’annoncer officiellement la date de sortie de “GTA VI” au plus grand regret des fans, la date n’est pas celle attendue par les gamers et encore bien lointaine même si elle est actée. Le sixième volet de GTA, initialement programmé à l’automne 2025, sortira finalement plusieurs mois plus tard et n’est pas prévu pour 2025, il faudra patienter jusqu’à 2026, le 26 mai très exactement.

Les fans du jeu vidéo rêvent que GTA VI soit le jeu du siècle et s’impatientent de sa sortie. L’éditeur Rockstar Games s’est justifié sur le fait que les équipes ont besoin « davantage de temps » afin d’apporter le « niveau de qualité » que le public attend.

« Nous espérons que vous comprendrez que nous avons besoin de davantage de temps pour vous apporter le niveau de qualité que vous attendez », décrit le communiqué de cette annonce de report du jeu qui devrait battre tous les records de ventes l’année prochaine lors de sa sortie officielle. Reste désormais au public de prendre encore un peu son mal en patiente.