Jul ne bat pas Orelsan avec les ventes hallucinantes de D&P à vie

Jul prend le trône cette semaine du Top Albums ! « D&P à vie » se positionne à la première place du Top Albums de la semaine avec 123 691 équivalents ventes, le rappeur Marseillais devance sur le podium Gims deuxième et Werenoi troisième.

Avec plus de 120 000 ventes pour la première semaine d’exploitation de « D&P à vie », Jul réalise le deuxième meilleur démarrage du rap français depuis l’an 2000. Avec le packaging d’un album et une place de concert à l’Orange Vélodrome le 23 mai ainsi que le succès de son concert au Stade de France, Jul affiche des chiffres faramineux avec notamment 103 150 ventes physiques (83,4%), 20 244 ventes en streaming (16,4%) et 297 ventes en téléchargement (0,2%).

Avec « D&P à vie », Jul décrocher un 30ème disque d’or en carrière et un 28ème disque de platine, c’est le record absolu pour un rappeur français. Malgré sa productivité avec 2 à 4 projets par année depuis le début de sa carrière, Jul connait toujours le succès avec chacun de ses projets. Même avec des tels chiffres, « D&P à vie » ne réussit pas à battre le record d’Orelsan avec « Civilisation » paru le 19 novembre 2021 avec 138 929 équivalents ventes en première semaine dont 96 615 en physique (56 000 en précommandes).

Avec cet album, Jul réalise donc la meilleure première semaine de sa carrière devant l’album « L’OVNI » en 2016 avec 72 313 sur ses sept premiers jours d’exploitation.

« Merci ma team vraiment…. » a déclaré Jul sur son compte Instagram pour remercier son public.