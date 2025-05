Wiflix active encore une nouvelle adresse au 2 mai 2025

La célèbre plateforme Wiflix, très appréciés des fans de streaming, vient d’annoncer la mise en place d’une nouvelle adresse à la date du 2 mai 2025 ainsi que la création d’une plateforme de chaînes télévisées en streaming.

On ne présente plus le site Wiflix aux amateurs de streaming gratuit, la plateforme offre la possibilité de visionner du contenu multimédia. Wiflix vous permet de regarder sans inscription payante des films, séries, documentaires, dessins animés et animes, en version française, il ne nécessite pas de création de compte, mais comporte des nombreuses publicités intempestives qui financent la plateforme.

Nouveau changement d’adresse pour Wiflix le 2 mai 2025 !

Depuis ces derniers mois, l’accessible de la plateforme change quasiment toutes les semaines dans le but d’échapper aux blocages imposés par les autorités françaises et les ayants droit contre le piratage des œuvres protégés par le droit d’auteur.

En effet, la grande majorité des œuvres diffusées sur Wiflix sont protégées par le droit d’auteur, rendant son utilisation illicite en France. Les internautes qui visionnent et/ou téléchargent ces contenus s’exposent à des risques juridiques (amendes, poursuites). Il est recommandé de privilégier les plateformes de streaming légales et sécurisées pour éviter tout risque.

Ce 2 mai 2025 la nouvelle adresse officielle est wiflix-max.lol, et nouvelle adresse de la chaîne TV est désormais witv.skin. Il est aussi possible de suivre l’actualité de la plateforme sur X, x.com/WiflixStreamm.