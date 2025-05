Black M défié par Capi prêt à le mettre KO

Prêt à se lancer dans les sports de combat, les débuts sur le ring Black M ne devrait plus tarder et il vient d’être provoqué par le boxeur Capi pour en découdre.

Capi veut se battre contre Balck M

Les rappeurs français sont de plus en plus nombreux à être attiré par les sports de combats et s’affichent souvent sur les réseaux en train de s’entrainer comme Booba, Maes, Bosh ou encore Hatik, Abou Debeing s’est même lancé dans le MMA avec réussite en remportant son premier combat dans la cage. Black M semble prêt à suivre les traces de son ancien compère du Wati B et s’est mis très sérieusement à la boxe, Alpha Yero Mansare lui a proposé un duel qu’il a accepté. « Black M la boxe/mma ce n’est pas un jeu… Sois, tu assumes et je te casse en deux, soit tu retournes gentiment chanter madame Pavoshko (…) je n’arrête pas le pressing tant que tu n’acceptes pas le combat boxe anglaise/mma je m’en fous » avant lancé ce dernier à l’encontre du rappeur parisien qui a ensuite validé l’idée de se battre contre son rival.

Un autre prétendant pour Black M s’est exprimé pour le défier sur le ring, Capi. Celui-ci est invité à l’influence Fight Club 2 pour combattre le Viking Suisse ce samedi 3 mai et lors de la conférence de presse de présentation de l’événement, il a confié son envie de se battre avec l’ex-membre de la Sexion D’Assaut. « Il y en a un qui parle trop en ce moment, il veut trop faire le combat*ant, c’est Black M. T’as capté, en plus lui, il pourrait se rapprocher de mon poids. Je me le fais, mais normal, mais je serai gentil parce que j’étais fan de lui quand j’étais petit. Je vais taper juste avec un bras. », a-t-il déclaré pour tenter de l’interpeller.

Black M n’a pas encore donné suite à cette requête alors que le combat de ce soir entre Capi et Viking Suisse est finalement annulé.