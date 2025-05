Ninho offre des casquettes Gucci aux spectateurs du Stade de France

Le beau geste envers ses fans de Ninho lors de la première date de ses deux concerts au Stade de France ce 2 et 3 mai 2025, le rappeur parisien a offert des casquettes de la marque italienne spécialisée dans le luxe, Gucci.

Les fans de Ninho gâtés par le rappeur au Stade de France !

Pour ce premier week-end du mois de mai 2025, Ninho s’apprête à entrer dans la légende du rap français en devenant le premier rappeur français de l’histoire à se produire deux soirées consécutives dans l’enceinte mythique du Stade de France, il va réunir plus de 160 000 personnes en deux jours. Pour la premier acte ce vendredi soir, NI a fait sensation avec un spectacle monumental pour lequel il s’est entouré de plusieurs invités, Fally Ipupa, La Fouine, Niska, Naps, Dadju, Leto, Rim’K, Da Uzi, Hiro, K-Point ou encore Alonzo.

Le rappeur parisien a fait le show pendant 3 heures et a interprété ses plus grands classiques repris en chœur par le public du Stade de France, certains spectateurs ont eu la chance de pouvoir repartir avec un cadeau, une casquette Gucci. En effet, lors qu’il a performé sur le morceau « Tout en Gucci », Ninho a donné en personne des casquettes Gucci aux fans. Ce titre produit par Lil Ben paru en 2020 sur la mixtape « M.I.L.S volume 3 » est un morceau phare de la discographie de l’artiste avec près de 150 millions de vues pour le clip et 97 millions de streams sur Spotify.

Ninho ne devrait pas manquer de rééditer ce geste envers sa communauté ce samedi à l’occasion de sa deuxième date de concert au Stade de France devant 80 000 personnes.