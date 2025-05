Darkiworld (Ex-Darkino) de retour avec une nouvelle adresse

Après une énième blocage, Darkiworld, anciennement connu sous le nom de Darkino est de retour avec une nouvelle extension. Le site est une plateforme populaire de téléchargement direct et de streaming gratuit de films et de séries. Darkiworld change fréquemment d’URL pour échapper aux blocages imposés par les autorités françaises et les ayants droit, en raison de la diffusion illégale de contenus protégés par le droit d’auteur.

Attention, utiliser Darkiworld expose à des risques comme des amendes, des poursuites judiciaires et à la surveillance des autorités. Il est fortement recommandé de privilégier les plateformes légales pour éviter tout risque légal et soutenir les ayants droit. L’utilisation de Darkiworld, site de streaming et de téléchargement gratuit, est illégale en France, en effet télécharger ou visionner des contenus protégés sans autorisation constitue une infraction à la législation sur la propriété intellectuelle.

Avant la date du 4 mai 2025, le dernier nom de domaine officiel connu était darkiworld9.com, mais celle-ci est désormais inaccessible depuis la France à cause des restrictions des fournisseurs d’accès Internet et des actions de l’ARCOM. À ce jour, une nouvelle URL vient d’être activée pour les utilisateurs français, il s’agit de : darki-tometjerry.com.

Pour rester informé sur les éventuels changements d’adresse ou la réouverture du site, vous pouvez suivre les canaux Telegram dédiés de la plateforme. Il est toutefois fortement conseillé de privilégier les plateformes légales pour éviter tout risque légal et soutenir les ayants droit.