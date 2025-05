« Qui est ce gros naze ? », Seth Gueko balance sur Muriel Robin

Seth Gueko s’est fait remarquer dans la saison 5 de l’émission « LOL : qui rit, sort ! » disponible sur Amazon Prime Vidéo pour avoir pris la place d’Afida Turner dans l’épreuve de la barbichette en finale de la compétition. Le rappeur s’est confié sans concession sur les coulisses de cette participation inattendue et un incident avec Muriel Robin dans le programme.

Le 18 avril dernier, Prime Video a lancé la nouvelle saison de « LOL : qui rit, sort » et l’un des faits marquants de cette dernière édition est la présence de Seth Gueko dans l’épreuve finale. Le rappeur n’était pas convié dans le programme comme candidat, mais comme le remplaçant à Afida Turner lors de l’épreuve de la barbichette imposée aux trois finalistes. Dans un entretien pour Le Figaro, le chanteur est revenu sur cette expérience et a livré ses impressions sur le tournage en révélant avoir été sceptique sur le fait d’accepter l’invitation.

Seth Gueko prend la parole sur l’ambiance lors du tournage de « LOL : qui rit, sort ! » et l’incident avec Muriel Robin !

« Je leur ai demandé de m’expliquer quel était leur but, car je ne suis pas drôle en soi. » décrit Seth Gueko qu’il explique ne pas se trouver drôle et ne pas avoir compris le choix de la production de le convier dans l’émission, ils sont justifiés cela par ses nombreuses punchlines dans ses morceaux qui peuvent faire rire le public en précisant avoir été contacté au dernier moment, à la veille du tournage de l’épisode final. Le rappeur a ensuite répondu ne pas pouvoir écrire des punchlines en quelques heures, « mes textes sont écrits comme un spectacle de stand-up, chaque mot est choisi, pesé et réfléchi. », a-t-elle expliqué avant d’avoir finalement accepté, mais sans succès, car il n’a pas réussi à faire rigoler lors de la finale les trois concurrents Artus, Fred Testot et Cédric Doumbé.

Seth Gueko s’est aussi exprimé sur le différend de Muriel Robin. avec la production de « LOL : qui rit, sort ! » et un autre participant, l’artiste a adressé une pique à l’humoriste, « On m’a juste dit qu’il y allait avoir du retard, que je devais attendre encore 3 heures. C’est dommage car je me serais bien vu face à elle, j’aurais aimé qu’elle me dise : «Qui est ce gros naze ?». Le seul truc que j’ai entendu, c’est que quelqu’un, un peu casse-couilles, a demandé une bouteille de rosé. Les techniciens ont dû lui en trouver une alors qu’on était dimanche soir ».