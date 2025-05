Booba va au clash contre Werenoi et dévoile leur feat avec l’IA, « on fait des hits »

Depuis la parution de featuring entre Gims et Werenoi, Booba ne lâche plus ce dernier ! Après avoir révélé son refus de collaborer avec l’auteur de Carré, le DUC de Boulogne ne cesse de le charger sur les réseaux en dévoilant des discussions en privé en allant jusqu’au clash et il a même mis en ligne une collaboration fictive entre eux réalisée à l’aide de l’Intelligence Artificielle.

Un featuring entre Werenoi et Booba dévoilé par l’Intelligence Artificielle !

Gims et Werenoi viennent de présenter le single « Piano« , le titre s’ajoute à la tracklist de l’album « Diamant Noir« . Le morceau réalise un gros démarrage avec près de 600 000 vues sur Youtube en trois jours et une entrée dans le Top 10 des chansons les plus écoutées sur Spotify avec un million de streams sur l’application de streaming. Cette réussite n’est pas au gout de Booba qui s’en prend est pris aux deux rappeurs sur les réseaux, il a révélé avoir recalé une demande de featuring de la part de Werenoi, une information démentie par l’équipe de celui-ci.

« Werenoi qui me demande en feat, juste après, je vois Gims à son Bercy. Je refuse le feat. Au final, il se met à feater avec le Marabout, et le Marabout qui nous parle de guitare. Arrêtez les gars, arrêtez. », déclare tout d’abord Booba dans une vidéo en réaction à la connexion Gims/Werenoi. « Werenoi a jamais demandé de feat à aucun artiste, la personne qui gère les feat ici c’est moi et seulement moi » a répliqué un membre de l’équipe de Werenoi. B2O a riposté avec des captures d’écran des messages privés de leur discussion au sujet d’une connexion avec le jeune rappeur parisien de 31 ans pour démontrer ses propos.

« Le son est rincé », B2O ne mâche pas ses mots pour juger le single Piano

« T’es sûr de toi ? Y a pas de honte à avoir, tu sais. Tu m’as demandé un feat donc c’était validé par lui aussi. J’ai accepté puis refusé quand j’ai vu que vous fricotiez avec Gims le démon. Y a rien c’est que de l’amour. La vérité triomphe toujours. D’ailleurs, il faudrait le laisser s’exprimer un peu plus. Qu’on découvre un peu sa personne. », s’exprime par la suite Booba pour déplorer le fait que Werenoi a accepté de travailler avec l’un de ses ennemis, Gims en l’occurrence. « Y a pas à mentir comme ça. Sans rancune, mais faut pas me faire passer pour un menteur gratuitement. Force à vous » précise ensuite Kopp.

Toujours aussi bavard sur X, Booba ne s’est pas arrêté là. Il a critiqué le morceau « Piano » en commentaire d’une publication de Gims avec des photos du tournage du clip, « Va falloir arrêter de s’inventer des persos les gars hein!!! Ça va 5 minutes… » puis il ajoute au sujet du tournage de leur clip, « Vous n’êtes pas obligés de montrer vos pieds les gars. Épargnez-nous déjà, le son est rincé, mais si en plus, vous montrez vos doigts de pieds, c’est juste de la torture. ».

Booba a encore surpris tout le monde ce dimanche soir avec le post d’une vidéo d’un morceau inédit avec Werenoi et le message « À quoi sert de rapper en vrai, on fait des hits sans les faire! ». La publication a rapidement suscité l’engouement des fans, mais l’extrait semble malheureusement généré par une Intelligence Artificielle.

À quoi sert de rapper en vrai 🙌🏾 on fait des hits sans les faire!!! pic.twitter.com/K42MofpMMa — Booba (@booba) May 4, 2025

Werenoi qui demande Booba en feat pour ensuite aller tapiner avec GIMS ??? Heureusement que le duc avait refusé pic.twitter.com/8Kt844HglY — 🐐🇨🇬 (@Aizant1) May 1, 2025

Vous êtes pas obligés de montrer vos pieds les gars. Épargnez nous déjà le son est rincé mais si en plus vous montrez vos doigts d’pieds c’est juste de la torture 😂 — Booba (@booba) May 1, 2025

T’es sur de toi? Y a pas de honte à avoir tu sais. Tu m’as demandé un feat donc c’était validé par lui aussi. J’ai accepté puis refusé quand j’ai vu que vous fricotiez avec Gims le démon. Y a rien c’est que de l’amour 🙌🏾🦾🏴‍☠️ La vérité triomphe toujours. D’ailleurs faudrait le… — Booba (@booba) May 2, 2025

.@PlrMusic y a pas à mentir comme ça. Sans rancune mais faut pas me faire passer pour un menteur gratuitement. Force à vous 🏴‍☠️ pic.twitter.com/FIlBjXHzUC — Booba (@booba) May 2, 2025