Kalash s’embrouille violement avec Booba et Gato

Même si Kalash et Booba sont en conflit, les hostilités entre eux étaient au point mort ces derniers mois sauf que Kevin Valleray de son vrai nom vient de relancer des piques contre son ancien compère et rapidement la situation s’est envenimée entre eux, les deux artistes.

Il y a près de 10 ans, Kalash et Booba nous ont offert le single « Rouge et bleu » depuis cette collaboration réussie le deux hommes se sont éloignés et sont entrés en clash. Leur relation s’est notamment tendue après la connexion entre Kalash et Damso après son départ compliqué du 92i avec qui la séparation s’est mal passée. Depuis, les esprits se sont échauffés à plusieurs reprises sur les réseaux comme cela vient encore d’être le cas suite à une vidéo du chanteur d’origine martiniquaise qui s’en est pris à Gato.

En effet, à l’occasion d’un live, Kalash a insulté Gato da Bato. Selon le premier nommé, le membre du 92i ne serait personne à Haïti et joue un rôle de faux gangster. L’attaque n’a échappé à Booba, il a relayé la vidéo pour le remettre et rappeler que c’est grâce à Gato qu’il a pu le rencontrer à Miami afin de travailler ensemble alors qu’avant leur connexion, il ne faisait que 500 ventes en France.

Kalash a rapidement répliqué en assurant que le premier platine de Booba a été obtenu avec l’une de leurs collaborations avant d’ajouter que leur rencontre à Miami n’était pas dans un studio à B2O avant de l’insulter pour démentir sa version des faits, « tu n’existes que sur Twitter. T’es éteint salo*e, vas su*er des tra*s », puis il assure que Kopp a tenté de le faire rejoindre son label et aurait même envoyé sa manageuse pour le convaincre de mettre le morceau « Rouge et Bleu » sur son album.

En plus de cette embrouille avec Kalash, Booba vient de piquer Werenoi sur son featuring avec Gims en annonçant refuser de collaborer avant de publier une faux titre réalisé par l’Intelligence Artificielle.

