Le magnifique message de Ninho à son Stade de France pour sa famille

Lors du triomphe de ses deux dates au Stade de France, Ninho a émis des doutes sur la suite de sa carrière. « On va fêter, et juste après, je disparais comme un fantôme… Juste avant la fin de transmission » a-t-il déclaré et le rappeur parisien s’est aussi confié sa vie de famille pour leur passer une dédicace.

Les remerciements de Ninho à sa famille !

Le week-end dernier, Ninho est entré dans la légende, il est devenu le premier rappeur français de l’histoire à remplir deux jours consécutifs le Stade de France pour réunir plus de 160 000 personnes sur les deux dates, un exploit inédit. NI a interprété ses meilleurs titres lors des deux soirées avec des nombreux invités tels que Rim-k, Niska, Naza, Gazo, Dadju, Heuss L’Enfoiré, Naps, Alonzo, Zola, Vegedream, Leto et d’autres.

En plus de prestation réussie sur scène, Ninho a parlé pour la première fois de sa carrière de sa famille, un sujet qu’il n’aborde que très rarement et est sorti du silence sur sa vie privée afin de remercier les personnes qui comptent le plus pour lui, « Je voudrais remercier ma mère. Je voudrais remercier tout le label. […] Comme derrière chaque grand homme se cache une grande femme, un gros bisous à ma femme et mes enfants. ».

Ninho a également porté le maillot du Paris FC lors du premier concert au Stade de France afin de rendre hommage au club Parisien avec qui il collabore régulièrement, ayant validé sa montée en Ligue 1 pour la saison prochaine.