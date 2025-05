SDM et Tiakola cassent internet avec leur passage dans Qui est l'imposteur de Squeezie

Les noms de SDM et Tiakola se sont retrouvés dans le Top Tweets en France ce dimanche soir suite à la mise en ligne du dernier épisode du programme « Qui est l’imposteur ? » de Squeezie. Le célèbre Youtubeur français a invité les deux rappeurs dans son émission phare et ils ont bien amusé les internautes.

SDM et Tiakola font sensation dans l’émission de Squeezie !

La semaine passée, Squeezie a présenté son nouveau projet, le lancement sa propre boisson nommée Ciao Kombucha. « Faible en calories, faible en sucre, riche en probiotiques et non pasteurisée », décrit-il pour faire la promotion de cette boisson qui se veut comme une alternative aux différentes marques de sodas, « J’ai découvert le Kombucha en Asie, et ça m’a énormément aidé à diminuer ma consommation quotidienne de sodas » confie le Youtubeur. Après le lancement de ce produit, il l’a présenté dans son émission « Qui est l’imposteur ? » diffusée sur Youtube et à cette occasion, il a convié SDM et Tiakola.

Dans les précédents épisodes, Squeezie a déjà invité des nombreux rappeurs comme SCH, Soso Maness, Naza ou encore Orelsan, c’est fois-ci c’est SDM et Tiakola qui ont tenté de démasquer les différents imposteurs, de la mixologie, des danseurs de claquettes, des chirurgiens et des professeurs de mathématiques. Les internautes ont été nombreux à commenter le programme sur le réseau social X, certains se sont amusés de la passivité de Tiakola, d’autres ont salué le choix des invités du Youtubeur.

« La vidéo de l’imposteur de Tiakola et SDM c’était trop drôle. Merci Squeezie pour les travaux », « PTDRRRRR SDM il est hilarant. Est ce qu’on imite les gens comme ça », « Le feeling entre Tiakola et le danseur de claquettes « , « J’me permets de mettre cette imitation incroyable de SDM » peut-on lire dans les réactions des internautes, l’un d’eux a même regroupé les meilleures séquences de Tiakola dans l’émission.

J’crois la vidéo de Squeezie elle m’a fait réaliser que Tiakola il est autiste 🤣🤣 pic.twitter.com/1oeWxFp5vc — etnski (@etnplyboi) May 4, 2025

PTDRRRRR mais je me pisse dessus c’est la vidéo de l’année 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/AeazmqDUZh — Empereur des FC (@FcTiakola) May 4, 2025

QUI EST L’IMPOSTEUR AVEC TIAKOLA ET SDM ?? MERCI SQUEEZIE C’EST DÉJÀ LA MEILLEURE VIDEO DU CONCEPT pic.twitter.com/j138HWQEdA — 18 (@J0HNY0UNG) May 4, 2025

Le feeling entre Tiakola et le danseur de claquettes 🤣 pic.twitter.com/z5R77gTiyG — La Mélo de Tiakola (@LmdTiakola) May 5, 2025

PTDRRRRR les vannes de Tiakola SDM et Squeezie + le ENGUERRANDDDDD 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/pkAJNpnQzG — Empereur des FC (@FcTiakola) May 4, 2025

J’me permets de mettre cette imitation incroyable de SDM 🤣 pic.twitter.com/5z8hWdSUzt — La Mélo de Tiakola (@LmdTiakola) May 4, 2025

Tiakola est tombé amoureux du cocktail carrément 🍸 pic.twitter.com/CYg4E4jTnI — La Mélo de Tiakola (@LmdTiakola) May 4, 2025