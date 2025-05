Tirexo : la dernière adresse du site au 5 mai 2025

Bloqué, le site Tirexo est déjà de retour avec une nouvelle extension, découvrez le nouveau nom de domaine de la plateforme de téléchargement au mois de mai 2025 tout en prenant compte de la mise en garde important sur son utilisation.

Tirexo a fait sa popularité en permettant de télécharger gratuitement des films ou des séries sans passer par les plateformes officielles et donc de manière totalement gratuite, sans aucun abonnement. Son catalogue est vaste, avec des milliers de séries de films ainsi que des nombreuses nouveautés dès la sortie officielle. Tirexo ne stocke pas les fichiers lui-même, son fonctionnement offre des liens vers des hébergeurs externes comme 1fichier, l’utilisateur est donc redirigé lors d’un téléchargement sauf que permettre d’accéder gratuitement à de nombreux contenus, mais son usage est interdit par la loi et peut entraîner des sanctions.

L’utilisation de Tirexo est illégale en France et dans la plupart des pays européens. Le site propose des œuvres protégées par le droit d’auteur sans autorisation des ayants droit, ce qui constitue une infraction à la législation sur la propriété intellectuelle. Accéder à ces contenus expose les utilisateurs à des risques juridiques, y compris des poursuites et des amendes. Les autorités et les fournisseurs d’accès à internet bloquent régulièrement l’accès à Tirexo, ce qui explique ses fréquents changements d’adresse.

La dernière adresse officielle et fonctionnelle de Tirexo en 5 mai 2025 est : tirexo.rodeo.