Voici pourquoi Cédric Doumbé refuse de combattre

Alors qu’il se fait très discret dans l’octogone et vient de participer à la nouvelle saison de « LOL : qui rit, sort ! », Cédric Doumbé s’est confié sur la principale raison de son absence dans la cage et sur cette longue période d’inactivité pendant que les fans français de MMA s’impatientent de le revoir se battre ainsi que d’avoir une revanche contre Baki.

Après ses débuts victorieux en MMA et sa signature en grande pompe avec la PFL, Cédric Doumbé s’est fait rare sur le ring. Depuis près d’une année et sa victoire contre Jaleel Willis le 17 mai 2024 par TKO au Bellator Champions Series 2024 Paris, il n’est pas apparu dans une cage pour se battre. Pire encore, sa revanche tant attendue contre Baki n’est toujours pas officiellement actée et n’a toujours pas de date, même si les deux combattants français persistent à affirmer que ce deuxième combat entre aura bien lieu, les discussions ne se sont toujours pas concrétisées.

L’absence dans le MMA de Cédric Doumbé va se prolonger !

Dans un récent entretien pour la PFL et dans des propos retranscrits par le média La Sueur, Cédric Doumbé s’est expliqué sur cette absence. L’ancien champion du Glory souhaite faire son retour dans le MMA mais une blessure lui pose un problème pour retrouver la peine possession de ses moyens. « Ça fait 2-3 trois ans que je combats avec un poignet cassé. Récemment, avec deux poignets cassés » a annoncé The Best. Le pratiquant de MMA a confié être préoccupé par cette blessure au poignet et qu’il est maintenant venu le temps de s’occuper de ce souci physique avant de remonter dans la cage. Il compte prendre son temps pour se soigner au mieux dans le but d’être encore plus fort à son retour.

« Je me suis dit, pour revenir beaucoup plus fort, il faut que je prenne du temps pour moi, pour le médical, ce que je ne faisais jamais avant. Quand on est jeune et fou, quand on n’a pas trop de maturité, on veut y aller, on n’écoute pas trop son corps. » décrit Cédric Doumbé qui ne devrait donc par combattre dans les prochains mois et va sans doute devoir subir une opération pour se remettre au mieux de cette blessure.