Wawacity, découvrez la nouvelle adresse au 5 mai 2025

Wawacity est encore de retour avec une nouvelle adresse en ce début du mois de mai 2025. De nombreux internautes cherchent à télécharger gratuitement des films, séries ou documentaires, mais la plupart des sites proposant ces services, comme Wawacity, diffusent des contenus en violation du droit d’auteur et sont constamment soumis à des blocages des FAI. La plateforme contourne le problème avec la mise en place d’un nouveau nom de domaine

Utiliser de telles plateformes comme Wawacity offrant du téléchargement d’un contenu multimédia gratuitement expose donc à des risques juridiques, car le téléchargement ou le streaming d’œuvres protégées sans autorisation est interdit et peut entraîner des poursuites ou des sanctions.. Le site Wawacity fonctionne comme un annuaire de liens permettant l’accès gratuit à divers contenus, mais il ne respecte pas la législation. Pour échapper aux blocages décidés par les autorités, le site change régulièrement d’extension, mais reste dans le viseur des ayants droit et des organismes de lutte contre le piratage.

Bien que Wawacity soit populaire pour accéder gratuitement à des œuvres, son utilisation est illégale et les internautes s’exposent à des poursuites, car les autorités françaises multiplient les blocages pour limiter l’accès à ce type de site. Suite aux dernières sanctions, Wawacity a toutefois fait son retour avec l’adresse wawacity.rodeo, ce nom de domaine est validé et activé à la date du 5 mai 2025, mais peut ne plus l’être d’ici à quelques jours sur les FAI mettent en place un nouveau blocage à la demande des autorités.