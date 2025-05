Zone Téléchargement : voici la nouvelle adresse au mois de mai 2025

Est-ce la fin de Zone Téléchargement ou la plateforme a-t-elle encore fait son retour après énième blocage en début du mois de mai 2025 ?

Zone Téléchargement est un site web populaire depuis plusieurs années auprès des internautes qui permet de télécharger gratuitement des films, séries, jeux, musiques, logiciels et autres contenus, principalement en français ou en version sous-titrés. Bien qu’il s’agisse d’un site de téléchargement direct simple d’utilisation avec une interface intuitive et sans publicité intrusive, où les internautes peuvent choisir un fichier et accéder à différents hébergeurs comme 1fichier pour lancer le téléchargement du contenu souhaité sans être contraint par la création d’un compte ou d’une identification. Ce site est très populaire en France, mais il est primordial d’avoir conscience que cette utilisation est illégale, car la plateforme propose des œuvres protégées sans autorisation, ce qui le rend régulièrement la cible des autorités et des ayants droit.

L’adresse officielle à la date de 5 mai 2025 de Zone Téléchargement est officielle est : zone-telechargement.rodeo.

Attention, l’accès et l’utilisation de ce type de site sont interdits par la loi et exposent à des risques juridiques. De plus, il existe de nombreux sites miroirs ou copies pouvant contenir des virus ou tenter d’hameçonner les visiteurs