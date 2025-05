Diddy : les folles révélations de Jean-Edouard sur les soirées osées

En ce début de semaine, le procès de Diddy s’est ouvert, s’annonçant fracassant avec de nombreuses révélations sur les folles soirées du rappeur et de ses convives. Face à cette actualité, Jean-Edouard Lipa, de Loft Story, a, lui aussi, livré une confidence sur l’une des soirées blanches de Sean Combs à laquelle il a participé.

Ça y est, le procès tant attendu de Diddy, depuis son arrestation sensationnelle en septembre 2024, a enfin commencé. Depuis les accusations compromettantes de son ancienne compagne, les témoignages édifiants sur les agissements présumés du rappeur se sont multipliés : il va devoir répondre à des faits de racket, de trafic sexuel ainsi que de transport à des fins de prostitution. Depuis le début de l’affaire, les noms de plusieurs célébrités sont associés à Puff Daddy, car il a convié des milliers de personnes à ses soirées blanches controversées. Jean-Edouard Lipa s’est confié sur l’une des « white parties » où il était présent en 2002, au Maroc, à Marrakech, lors de l’anniversaire du producteur américain.

Le rappeur JoeyStarr et l’humoriste Jamel Debbouze étaient également invités à cette soirée. L’ancien candidat de Loft Story a décrit la scène de l’arrivée de Diddy, assis sur un trône à la manière d’un empereur romain, comme Jules César, avec des employés jouant le rôle d’esclaves. « Je me suis demandé s’il se prenait vraiment au sérieux en faisant ça ou si c’était du second degré… Mais ce n’était pas du second degré. C’était vraiment le roi qui arrivait », a décrit Jean-Edouard à RTL Info, avant de faire des révélations plus choquantes par la suite.

Jean-Edouard révèle que des serveurs portaient des plateaux sans boissons ni nourriture, mais avec de la drogue, de la cocaïne et des cachets. Quasiment absent de la fête, Diddy faisait de temps en temps des apparitions en sortant d’une pièce surveillée par un service de sécurité : . « Il y avait pas mal d’allers-retours de femmes (…) Je n’ai vu personne sortir en hurlant ni en pleurant de la chambre », poursuit l’ex-candidat de Loft Story, avant de préciser : « J’ai plutôt l’impression d’avoir vu des gens qui étaient consentants, mais je n’étais pas dans la chambre. Je trouve ça assez surprenant. Moi, j’y étais et je ne suis pas en train d’accabler P. Diddy. Je raconte juste ce que j’ai vu. ».

Jean-Edouard a conclu qu’il assume avoir été présent aux soirées de Diddy, car cela ne veut pas dire qu’il a participé à des actes répréhensibles auxquels Sean Combs s’adonnait, comme l’avait déjà révélé Booba, il avait une soirée dans la soirée.