Où suivre en streaming gratuit Inter vs FC Barcelone ?

Pour suivre gratuitement en streaming depuis l’Europe le match retour Inter Milan – FC Barcelone du mardi 6 mai 2025 à 21h, il existe quelques options, mais aucune en France.

En France, la diffusion officielle et légale du match entre l’Inter Milan et le FC Barcelone demi-finale de Ligue des Champions est assurée par Canal+ sur la chaine Canal+ Foot, elle est accessible en streaming pour les internautes par l’intermédiaire de la plateforme myCANAL. La diffusion est payante, car il faut souscrire à un abonnement payant à la chaîne cryptée avec une offre à partir de 29,99€/mois. Sur les réseaux de Canal+, le diffuseur propose également en quasi-direct une vidéo des buts des rencontres de la Champions League ainsi que des meilleures actions.

Il est toutefois possible de suivre cette rencontre au sommet du football européen en streaming gratuit sur certaines chaînes étrangères qui diffusent la Ligue des champions en clair. Depuis une connexion en France, vous pouvez utiliser un VPN (Cyberghost, NordVPN ou ExpressVPN) afin d’accéder au streaming gratuit d’une chaîne étrangère si vous êtes hors de leur zone de diffusion.

En effet, pour les fans de footbal souhaitant regarder gratuitement Inter vs Barca, les chaînes étrangères RTS Sport en Suisse (rts.ch) et RTL Club en Belgique (rtlplay.be) diffusent des matchs de Ligue de Champions gratuitement, sans abonnement payant, elles sont accessibles en streaming. Au Royaume-Uni, il est aussi possible de regarder le match sans payer un abonnement en utilisant l’offre d’essai gratuite à Amazon Prime qui est le diffuseur local. D’autres chaines comme Caliente TV au Mexique (caliente.tv), HRT 2 en Croatie (hrti.hrt.hr), Mega TV en Grèce (megatv.com) ou encore ServusTV en Autriche (servustv.com) sont susceptibles de diffuser gratuitement certains rencontres de Ligue des Champions.

Attention : Ces chaînes sont géo-restreintes et ne sont normalement accessibles, l’utilisation d’un VPN pour contourner le blocage peut être répréhensible par les lois françaises et passible de sanctions pour les utilisateurs.