Wejdene fait des confidences sur sa relation avec Koba LaD et le soutien

Reçue à l’antenne de France Inter par Léa Salamé, Wejdene s’est confiée sans concession au sujet de sa relation avec Koba LaD et sa vie privée avec le rappeur qui vit une période difficile depuis son incarcération au mois de septembre dernier.

Après avoir dévoilé le single « Dans tes bras » dont le cumule plus de 1,2 million de visionnages sur Youtube en 11 jours, un titre dans lequel elle évoque sa relation avec Koba LaD, Wejdene s’est encore exprimé sur ses liens avec le rappeur parisien toujours en prison sur le plateau de France Inter et a parlé pour la première dans les médias sur la détention de son compagnon. Ces derniers mois ont été très agités pour Koba, au mois septembre, il s’est retrouvé inculpé d’homicide involontaire après avoir causé le décès de son styliste lors d’un accident de la route suite à la perte de contrôle de son véhicule, il a percuté un poids lourd stationné sur la voie d’insertion d’une station service d’autoroute. Par la suite, l’artiste a été jugé coupable dans l’affaire de la séquestration de son ex-manager, puis les enquêteurs de l’évasion de Mohamed Amra ont établi des liens entre le rappeur et le trafiquant.

Wejdene prend la parole sur l’affaire Koba LaD !

Suite à une troisième demande de libération surveillée refusée il y a quelques semaines, Koba LaD est toujours incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. De passage dans les locaux de France Inter, Wejdene a pris la parole sur les déboires judiciaires de son petit ami, « C’est un fait divers pour tout le monde, mais pour les personnes qui le vivent personnellement, comme moi, ou lui, ou que ce soit sa famille, ou mon entourage, c’est une épreuve ». Explique la chanteuse sur les difficultés de ce qu’elle vit actuellement, elle a fait le choix de se faire discrète dans les médias pour vivre son deuil et précise que ce n’est pas à elle de prendre la parole, car elle n’est pas avocate.

Dans la suite de ses propos, elle assure que rien n’a changé entre elle et Koba LaD, Wejdene affirme que ne va pas le « lâcher » dans cette épreuve, « Y a des trucs de la vie qu’on ne contrôle pas, comme ce qui est en train d’arriver » mais elle déplore mal vivre les critiques de l’opinion publique, « Ces gens-là, ils ne sont pas dans la vie de l’artiste ou de la célébrité », s’agace la jeune chanteuse. L’interprète du tube Anissa poursuit, « C’est quelque chose qui va faire parler les médias. Derrière ça, il y a un humain qui est en épreuve, qui vit quelque chose de dur tous les jours, que ce soit lui-même ou bien sa famille ou son entourage ».

Wejdene conclut en décrivant que c’est très dur, « tu te sens seule et puis après ton téléphone et tu vois ce genre de commentaires et tu vois que l’opinion publique n’est pas forcément du même avis que toi. Je pense qu’il ne faut pas regarder, il faut passer outre ».