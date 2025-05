Comment regarder en streaming gratuit PSG – Arsenal sans l’IPTV ?

Pour regarder gratuitement en streaming le match PSG – Arsenal sans passer par l’IPTV dont l’utilisation est illégale en France, il est possible d’utiliser les chaînes étrangères qui diffusent le match en clair.

Ce mercredi 7 mai à 21h au Parc des Princes, le PSG va tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Les Parisiens ont pris un petit avantage lors de l’aller qu’ils ont remporté 1 but à 0 et espèrent disputer la deuxième finale de l’histoire du club dans la plus prestigieuse des compétitions européennes en espérant une autre issue que lors de la première.

La diffusion officielle en France de cette rencontre est réservée à Canal+ sur la chaine Canal+ Foot qu’il est possible de visionner en streaming avec l’application MyCanal mais il est nécessaire de souscrire à une offre d’abonnement à la chaîne de télévision 29,99 euros par mois. Des possibilités existent toutefois pour suivre le match en streaming mais depuis une connexion à l’étranger.

Pour suivre gratuitement en streaming le match Arsenal – PSG, vous pouvez regarder la rencontre sur des chaînes étrangères suivantes via leurs plateformes officielles comme RTS Sport pour la Suisse (rts.ch/sport) et RTS 2 (rts.ch), en Belgique RTL Club (rtlplay.be).

Ces chaînes diffusent le match en clair et proposent un streaming gratuit sur leurs plateformes officielles. Cependant, elles sont géo-restreintes : si vous êtes en dehors de la Suisse ou de la Belgique (par exemple en France), vous devrez utiliser un VPN pour simuler votre présence dans l’un de ces pays et ainsi accéder au direct (Cyberghost, NordVPN ou ExpressVPN).