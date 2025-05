Gradur attaqué par JNR Slice, « tu vas devoir rendre des comptes »

Une attaque inattendue vient d’avoir lieu de la part du rappeur JNR Slice contre Gradur. Le rappeur connu pour son prank avec Greg Guillotin il y a un peu plus de 4 ans accuse l’artiste originaire du 59 et ses frères d’escroquerie.

JNR a décidé de régler des comptes et entre ouvertement conflit avec Gradur. C’est en 2020 que JNR Slice a fait parler de lui en se faisant piéger par Greg Guillotin dans son concept du pire stagiaire, la vidéo a dépassé les 35 millions de vues sur Youtube et a permis au jeune chanteur du Nord de la France de mettre en avant sa carrière de rappeur et il a obtenu le soutien de Gradur à ses débuts sauf que les deux hommes sont désormais embrouillés.

Après l’épisode du prank avec Greg Guillotin, JNR a produit l’album nommé « Junior » en 2023 puis il a fait son retour en indépendant le 16 avril, un EP intitulé « Mode Rush ». Questionné sur ce choix de l’indépendance, le jeune rappeur s’est exprimé dans une story de son compte Instagram et il a fait des étonnantes révélations. « Au lieu de régler vos différents, vous préférez voyager avec l’argent des gens. L’homme au bob, tu vas devoir rendre des comptes. », a-t-il écrit pour expliquer que Gradur lui doit de l’argent.

D’après la version des faits de JNR, Gradur et son équipe l’ont utilisé pour tirer des profits de sa notoriété grandissante, comme la contrainte de prendre le frère du Sheguey manager. « Quand le buzz est arrivé, l’homme au bob m’a envoyé son petit frère pour qu’il devienne mon manager. » raconte JNR sur le réseau social avant de préciser, « Comme j’avais du respect pour lui et que c’était l’un des seuls mecs du quartier qui avait réussi dans la musique, je pensais bien faire en acceptant. ».

JNR Slice n’a pu donner plus de détails sur ce différend et ce conflit devrait se régler devant un tribunal, « Je vous épargne les détails, ils m’ont détourné des centaines de milliers d’euros depuis la sortie du prank du 2020 à 2023, ça fait deux ans que cette histoire devrait être réglée. », a-t-il ajouté.