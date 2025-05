Kalash et Clara Kata parlent à coeur ouvert

Kalash et Clara Kata, sa femme et manager, parlent à coeur ouvert dans le nouvel épisode du podcast “café filtre” de Snap.

Ce mercredi 7 mai, Snapchat et Julie Bogaert vous donnent rendez-vous avec Kalash, figure incontournable de la scène musicale française, pour le deuxième épisode de la nouvelle saison de “café filtre”, le podcast de Snapchat. Fort du succès de sa première saison en 2024, le podcast — premier du genre en France — revient pour une nouvelle saison toujours dédiée aux personnalités et créateurs de contenu. Cette saison, chaque invité est accompagné d’un proche, pour des conversations encore plus authentiques.

À l’occasion de ce deuxième entretien à trois voix, Julie Bogaert, responsable des Talents chez Snap et hôte de “café filtre” accueille le chanteur, artiste et Snap Star Kalash — qui a rempli à guichets fermés l’Accor Arena et le stade de Dillon en Martinique — accompagné de Clara Kata, sa femme et manageuse depuis près de dix ans. Ensemble, ils se livrent pour la toute première fois au micro d’un podcast, entre confidences personnelles et parcours commun.

De son enfance en Martinique, au retentissement international du single Mwaka Moon en 2017 — quintuple single de diamant en France — en passant par ses débuts dans la musique à l’âge de 15 ans, sa signature chez Universal, sa rencontre avec sa femme et les épreuves qu’il a traversées, celui qu’on surnomme le “Mwaka Boss” se livre sans filtre sur les coulisses de sa carrière, aux côtés de sa femme, Clara. Elle y détaille notamment son engagement en tant que marraine de la Maison des Femmes de Saint-Martin, une structure dédiée à l’accompagnement des femmes en difficulté ou victimes de violences. Un échange authentique, touchant et empreint de complicité à retrouver dès aujourd’hui.

Pensé comme une réelle pause café, le podcast de Snapchat invite les personnalités à sortir de leur zone de confort, pour venir partager leur histoire et leurs succès, aux côtés d’un proche qui a marqué leur parcours. Le résultat ? Un moment intime, rempli d’anecdotes, de gratitude et de complicité, partagé en duo. Une manière sincère et humaine de célébrer ce qui fait l’essence de Snapchat : rester connecté à ceux qui comptent. Le podcast “café filtre” est disponible sur toutes les plateformes d’écoute.