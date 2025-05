Kanye West réalise le pire démarrage de sa carrière avec Donda 2

La stratégie de faire le buzz avec des multiples provocations afin de promotionner ses projets est un échec cuisant pour Kanye West. Après avoir choqué avec ses propos odieux sur le réseau social X, Ye vient de dévoiler son nouvel album et c’est un bide commercial.

Ces derniers mois, Kanye West a enchainé les scandales, ses prises de paroles sur Twitter ont outré même ses fans les plus fidèles. Ye a pris l’habitude de faire parler de lui avec des polémiques pour faire sa promo et attirer l’attention sur sa personne, cela a déjà fonctionné par le passé, mais cette fois-ci les auditeurs n’ont pas été au rendez-vous comme en témoignent les chiffres des streams de son dernier opus très en dessous de ses précédents albums.

Il y a une semaine, Kanye West a mis en écoute son onzième album, « Donda 2 » sur les plateformes de streaming telles que Youtube et Spotify. Les premiers chiffres des écoutes viennent de tomber et les streams sont très faibles, car l’album s’est seulement vendu à 5 900 exemplaires en première semaine, c’est le pire démarrage de sa carrière. Cet énorme revers pour Ye pour le début de son déclin et la fin d’une ère, même s’il va rapidement pouvoir essayer de se relancer avec l’album très attendu, « Bully » programmé pour le mois de juin prochain.

Il est également important de préciser que les données complètes de la première semaine des ventes de « Donda 2 » ne sont pas encore publiées, et cela, pourrait faire grimper les estimations.

🚨 Le nouvel album « DONDA 2 » de Kanye West s’est vendu à 5.900 exemplaires en première semaine ! C’est le pire démarrage de sa carrière. pic.twitter.com/ecLRMDhNAj — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 3, 2025