La réaction de SDM après la victoire de l’Inter sur le Barca

Supporter du Paris Saint-Germain et fan de football, SDM a suivi avec attention le premier match retour de la demi-finale de la Ligue des champions ce mardi soir entre l’Inter Milan et le FC Barcelone, dans un match riche en rebondissements, le club italien a remporté la rencontre pendant les prolongations et accède en finale.

Après le match nul 3 buts à 3 à l’aller en Espagne alors que l’Inter mené 2 buts à 0, le retour à Giuseppe Meazza en Italie a encore plus fou. Les interistes ont encore pris l’avantage en début de match pour mener une nouvelle fois 2 buts à 0 à la mi-temps sauf que les Barcelonais se sont révoltés en seconde période avec grâce une nette domination, ils sont revenus au score avant de croire en la victoire définitive avec le troisième but de Raphinha sauf qu’Acerbi a égalisé dans les arrêts de jeu. C’est finalement Frattesi qui a donné la victoire aux siens à la 99ème, le Barca a poussé pour égaliser jusqu’à la fin de la rencontre, mais en vain, c’est bien l’Inter qui va affronter en finale, le vainqueur du duel entre le Paris Saint-Germain et Arsenal ce mercredi soir.

Comme des nombreux amateurs de ballon rond, SDM a suivi cette incroyable rencontre en direct et s’est exprimé après le match pour livrer son ressenti sur le fait d’avoir cet événement sans être supporter d’une des deux équipes. « C’est mieux en fait de regarder le football quand ce n’est pas ton équipe qui joue parce que quand c’est ton équipe qui joue un match comme ça, crise cardiaque, moi je ‘DIE’. Moi, je vous parle sérieux, les gars, je ‘DIE’« , commente le rappeur pour expliquer qu’il aurait n’aurai pas pu vivre cette soirée en tant que supporter du Barca ou de l’Inter.

SDM devrait vibrer ce soir lors du duel entre le PSG et Arsenal au Parc des Princes, le rappeur étant un fan du club Parisien, il rêve sans aucun doute d’une qualification en finale pour les joueurs de Luis Enrique qui ont remporté l’aller 1-0.