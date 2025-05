RZ : le rappeur écorché de retour avec son album « Le poids des ombres »

Marqué par une enfance et une adolescence empreintes de violence, RZ gravit les échelons : dans les stup’ puis dans le monde des affaires.

Il se retrouve à la tête d’une des plus grosses entreprises de recrutement française et fait la fierté des siens (après avoir connu la prison, les addictions et la rue).



Sa passion pour la musique refait surface après le Covid.

Malgré son histoire personnelle douloureuse et chaotique mais à force de travail et de persévérance, RZ s’impose avec ses mélodies ambiançantes.

Il livre un premier titre en featuring avec Bimbim « Andiamo » (1,3 million de vues).

Il confirme un an plus tard en solo avec « A10 » (1,2 million de vues).

À présent, le besoin de transmettre se fait plus pressant.

Au travers de ses textes, RZ raconte son parcours : de son quartier du 77 aux Champs-Elysées, sans jamais oublier les codes qui l’ont forgé, ni les personnes qui l’ont épaulé.

« Sun Tzu », le 1er extrait de cet album, est sorti en début d’année. Une reprise de parole pour annoncer son retour.

Plus récemment, il livre « LPDO », track éponyme de l’album.

Aujourd’hui, il fait de sa musique sa thérapie et cumule 5 millions de streams.