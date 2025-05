Dystinct et Morad unissent leurs forces sur « RS6 » : une collaboration très attendue

Alors que l’engouement autour de son prochain album ne cesse de grandir, DYSTINCT revient avec un nouveau morceau marquant : « RS6 », sa première collaboration avec le rappeur espagnol Morad, figure incontournable de la scène urbaine. Le titre sort ce vendredi 9 mai.

Le morceau a été dévoilé en avant-première lors d’une apparition surprise de DYSTINCT au concert de Morad à Amsterdam, créant immédiatement un engouement sur sa sortie.

Cette rencontre entre deux des artistes marocains les plus influents d’Europe était attendue depuis longtemps. Chacun s’est imposé dans son univers et leur union musicale semblait inévitable.

Le clip, tourné dans le quartier de Morad à Barcelone, ajoute une dimension visuelle forte, ancrée dans leurs racines communes et leur réalité.

Avec « RS6 », DYSTINCT continue de tracer sa route : sans frontières, sans compromis, avec une vision résolument internationale.

Après le succès mondial de « Ya Baba » en featuring avec French Montana, qui a marqué un tournant dans sa carrière, ou sa collaboration avec Werenoi sur« Boss » DYSTINCT poursuit sur sa lancée internationale. « RS6 » s’inscrit dans cette dynamique : un son global, des collaborations ambitieuses et une énergie toujours plus forte.

Porté par un mélange de darija, d’espagnol et de français, le morceau incarne une fusion authentique entre cultures et sonorités. Plus qu’un simple single, « RS6 » reflète la volonté de DYSTINCT de bâtir des ponts entre les mondes, en créant une musique qui parle à tous, peu importe les origines ou les langues.