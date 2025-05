Keny Arkana de retour pour faire sur sale sur la trend Bigflo & Oli

La trend lancée par Bigflo & Oli continue de faire le buzz sur les réseaux et notamment sur TikTok, après la reprise réussie de Youssoupha c’est au tour de Keny Arkana de se laisser tenter pour réaliser une grosse performance dont elle a le secret avant d’être suivie par Mac Tyer ou encore Sadek.

Keny Arkana, Sadek et Mac Tyer reprennent la trend de Bigflo & Oli !

Le duo Toulousain poursuit le buzz avec l’instru du morceau « Mexico en janvier », la trend est devenue virale sur TikTok. Youssoupha a offrt une énorme prestation en reprenant l’instru et répondre à Oli, il a enchainé les punchlines commes à son habitude. Le buzz a également inspiré Sadek pour sortir de sa retraite et revenir au rap avec un couplet sur l’instru du single de Bigflo & Oli. Le deux frères ont aussi inspiré Mac Tyer, le membre emblématique du groupe Tandem a posé un couplet dans lequel il démontre qu’il n’a rien perdu de son talent de rappeur et plusieurs punchlines percutantes, « Oli m’a donné l’envie de reprendre le cro-mi » lance-t-il au début de son freestyle.

C’est ensuite une sortie plus innatendue qui a eu lieu avec celle de la très discrète Keny Arkana, absent médiatiquement depuis des nombreuses années, son dernier projet date de 2021 avec l’EP 12 titres « Avant l’exode », la rappeuse marseillaise a kické fort sur l’intru de la chanson de Bigflo & Oli avec un passage en espagnol rappelant que « c’est moi le maillot de l’Argentine » et elle prouve qu’elle n’a rien perdu de ses qualités.

