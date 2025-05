La mise au point de Gradur sur les lourdes accusations de JNR

Accusé d’avoir arnaqué le rappeur JNR, Gradur vient de contre-attaquer pour démentir les révélations à son encontre et se défendre par le biais d’un communiqué pour faire une mise au point très claire sur cette affaire !

Gradur ne compte pas se laisser faire et salir sa réputation de cette manière. Le rappeur JNR révélé au grand public en 2020 grâce à la caméra cachée de Greg Guillotin dans son émission le pire stagiaire vient d’accuser le Sheguey d’escroquerie. JRN explique que Gradur l’a aidé pour lancer sa carrière dans le rap après le prank avec le Youtubeur, il a rejoint le label de musique Capitol et le frère l’interprète de Rosa lui aurait été imposé comme manager sauf que ce dernier n’était pas compétent pour exercer cette fonction, le jeune rappeur a ensuite fait le choix de poursuivre sa carrière en indépendant et régler son conflit avec son ancienne équipe devant la justice.

Gradur sort enfin du silence et a des choses à dire pour démentir les accusations !

« Au lieu de régler vos différents, vous préférez voyager avec l’argent des gens. L’homme au bob, tu vas devoir rendre des comptes. Au lieu de régler les problèmes en temps et en heure, vous jouez avec les nerfs des gens quand tout le monde va savoir qui vous êtes… » a notamment déclaré JRN contre Gradur surnommé l’homme au bob qui vient de répliquer pour donner sa version des faits sur cette affaire, il se décharge des accusations et de sa responsabilité sur ce conflit.

« Un différend financier oppose un rappeur à mon frère, ancien manageur. Des discussions sont en cours, de manière suivie, entre leurs avocats respectifs. » décrit tout d’abord Gradur sur cette affaire et annonce vouloir défendre sa réputation devant la justice, « Je tiens à clarifier mon implication réelle, car des accusations graves ont été lancées à mon encontre sur les réseaux sociaux, accompagnées de tentatives évidentes de porter atteinte à ma réputation et à ma dignité. Ces propos feront l’objet d’une plainte pour diffamation dans les jours à venir. ».

Gradur explique ensuite avoir lui-même conseillé à JNR de poursuivre en justice son frère pour mettre fin à cette embrouille, « Ne parvenant pas à les réconcilier, j’ai moi-même conseillé à l’artiste d’avoir recours à la voie légale s’il se sentait lésé. ». « Cette démarche encadrée n’arrangeant plus l’artiste, il cherche désormais à sortir de cette voie, en tentant de m’obliger à prendre la responsabilité et régler personnellement les sommes qu’il accuse mon frère d’avoir prises, par chantage médiatique évident. », a conclu le rappeur du 59 en assurant que JNR tente désormais d’avoir recours au chantage pour parvenir à ses fins.