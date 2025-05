Aya Nakamura et Himra, c’est officialisé !

C’est officiellement fait entre Aya Nakamura et Himra, ils se sont unis pour connexion très attendue !

Le rappeur ivoirien Himra en pleine ascension s’offre une collaboration avec la chanteuse française la plus écoutée sur les plateformes de streaming, Aya Nakamura pour un duo qui pourrait nous offrir un tube de l’été.

Aya Nakamura et Himra réunis !

Après des rumeurs sur les réseaux auprès des deux communautés des fans, l’information s’est précisée et confirmée, Aya Nakamura et Himra se sont retrouvés en studio pour enregistrement une collaboration inédite. En effet, les deux artistes ont aperçu en studio en région parisienne hier soir, mais aucune information précise n’a encore filtré sur cette connexion, le duo devrait nous offrir très prochainement un single en commun.

Très populaire en Côte d’Ivoire, le featuring avec Aya Nakamura devrait permettre à Himra de se faire connaitre un peu plus en France alors qu’il cumule des millions de vues sur Youtube avec ses clips et a récemment collaboré avec La Mano 1.9 et l’ancien membre de la Sexion D’Assaut, Black M.

Himra est actuellement de passage en France pour participer à la cérémonie des Flammes ce mardi 13 mai 2025 à Paris au Théâtre du Châtelet.