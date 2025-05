Booba réagit au sacre d’Ousmane Dembélé meilleur joueur de Ligue 1

Le choix du meilleur joueur de la saison en Ligue 1 est validé par Booba ! Le rappeur français a salué le sacre d’Ousmane Dembélé lors de la cérémonie des Trophées UNFP 2025.

Ce dimanche soir, l’UNFP a dévoilé les noms des joueurs récompensés pour leurs performances cette saison dans le championnat de France de Ligue 1 et comme c’était prévisible, les joueurs du Paris Saint Germain ont triomphé. En plus du titre de champion de France, le club parisien s’apprête à jouer la finale de la Coupe de France ainsi que la finale de Ligue des Champions à la fin du mois de mai et en attendant les joueurs du PSG ont obtenu des nouveaux trophées dont Ousmane Dembélé qui ne laisse pas indifférent Booba ces derniers mois.

Ousmane Dembélé soutenu par Booba !

Dernièrement, Booba a convié Ousmane Dembélé et Désiré Doué à venir le retrouver sur scène à l’une des dates de ses concerts à La Défense Arena, le 10, 11 et 12 octobre 2025. Ousmane Dembélé n’a pas répondu publiquement, mais après son but en demi-finale aller de la Ligue des champions contre Arsenal à Londres, il a relayé une story sur Instagram d’une photo en train de fêter sa réalisation avec le morceau N°10 de Booba, le numéro qu’il aborde sur son maillot du PSG.

Les deux hommes qui s’étaient déjà rencontrés par le passé à Miami lors d’un séjour aux États-Unis semblent réellement s’apprécier, comme le prouve encore Booba qui vient de soutenir Ousmane Dembélé suite à son élection au titre de meilleur joueur de la saison 2024/2025 de la Ligue 1, le joueur parisien, meilleur buteur du championnat de France avec 21 buts a reçu son trophée hier soir à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP 2025, il succède à son ancien coéquipier désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé qui lui a été élu meilleur joueur français l’étranger.

Booba publié une vidéo d’Ousmane Dembélé qui pose avec son trophée tout sourire devant lse photographes avec la légende, « Ousmane Dembele joueur de l’année aux Trophées UNFP. » avec des émojis bras mécanique. Dembélé peut désormais espérer remporter le Ballon D’Or, pour cela, il va devoir aider le PSG à gagner sa première Ligue des champions contre l’Inter Milan le 31 mai prochain.