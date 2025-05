Flemmix la nouvelle adresse du site qui remplace Wiflix

Avec Flemmix, les administrateurs Wiflix ont décidé de mettre en place un nouveau site avec un important changement de nom de domaine. La plateforme vous offre la possibilité d’avoir accès un vaste catalogue vidéo en HD que cela soit en VF ou encore en VOSTFR. L’accès au site est rapide, entièrement gratuite, sans aucune inscription ni restriction mais pose des problèmes de légalité et avec des publicités intempestives.

Considéré comme un site incontournable pour le streaming gratuit, Wiflix réunit des millions d’internautes par mois amateurs de films, séries et animes en français ou sous-titrés en français. Au mois de mai 2025, Wiflix connait un changement majeur avec l’instauration d’un nom de domaine différend et la transformation du nom de la plateforme par Flemmix. Les administrateurs du site ont justifié ce choix par les blocages répétés des fournisseurs d’accès à Internet, qui les ont poussés les à adopter une nouvelle identité.

Cette manière de procéder, de changer de nom et d’URL est courante pour les plateformes de streaming non officiels dans le but de passer outre la censure et rester accessibles depuis une connexion Internat en France. Malgré ce nouveau nom, la plateforme conserve son fonctionnement et une interface identique. Attention, il est important de rappeler que l’utilisation de plateformes comme Wiflix et Flemmix demeure illégale en France, car elles diffusent des œuvres protégées sans autorisation. Les internautes qui y accèdent s’exposent donc à des risques juridiques.

« Un problème de domaine, on va refaire le travail rapidement », « Un immense merci à tous les Wiflixiens et Wiflixiennes. Malgré les blocages, vous êtes toujours là : à nous chercher, nous suivre, et rester fidèles. C’est grâce à vous que l’aventure continue. Vous êtes notre énergie au quotidien, notre plus belle récompense. », « Mise à jour importante : Flemmix notre nouveau nom ! Découvrez notre nouvelle adresse officielle https://onflemme.com N’oubliez pas de mettre à jour vos favoris pour ne rien rater. Merci pour votre fidélité » se sont exprimés les administrateurs du site sur le réseau social X après cette décision de modifier le nom de la plateforme.

Au 12 mai 2025, Wiflix devient donc accessible sur les adresses onflemme.com et flemmix.ws.