Lamine Yamal fan de rap français, voici son rappeur favori !

Récemment Lamine Yamal a été aperçu avec Gazo et le deux hommes ont immortalisé cette rencontre en photo, mais ce n’est l’interprète du tube « NANANI NANANA » son rappeur français, c’est un autre artiste populaire la scène urbaine, Jul. Le jeune attaquant du FC Barcelone s’affiche fréquemment en train d’écouter les tubes du rappeur marseillais et ce dernier l’a encore inspiré avant le Classico.

Ce dimanche, le Barça a remporté le quatrième Classico de la saison contre le Real Madrid dans une rencontre complètement folle, menés 2 buts à 0, les Blaugranas ont renversé le match pour le remporter 4 buts 3 malgré un triplé de Kylian Mbappé du côté des Madrilènes. Lamine Yamal a été l’un des artisans de ce succès avec le deuxième but de son équipe. Le FC Barcelone compte désormais 7 points d’avance sur son rival a 3 journées de la fin du championnat et va vraisemblablement décrocher le titre de champion d’Espagne cette saison.

Lamine Yamal écoute un classique de Jul avant le classico, le rappeur valide !

Avant ce choc contre le Real Madrid, Lamine Yamal est encore apparu à son entrée dans le stade avec une enceinte et un morceau de Jul pour se concentrer. C’est le titre « J’oublie tout » que le joueur Espagnol a écouté dans la courte séquence vidéo diffusée sur les réseaux. Ce choix n’est pas anodin pour le champion d’Europe en titre avec l’Espagne car il s’affiche souvent à écouter des singles du Marseillais qui est sans aucun doute son rappeur préféré.

Ce hit a aidé Lamine Yamal à se concentrer quelques heures avant de battre le Real Madrid et de réussir une nouvelle grosse performance cette saison. Yamal s’est déjà affiché à des nombreuses reprises cette année à écouter des titres de Jul, comme avant la rencontre le Real Betis avec single « Pow Pow » ou encore dans une story, il avait partagé la chanson « Vacancia ». Le « J » a d’ailleurs apprécié les images du Barcelonais avant de battre le Real, il a relayé la vidéo avec le message, « légende » et Lamine l’a ensuite reprise sur son compte Instagram, suivi par plus de 30 millions d’internautes.