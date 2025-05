PapaDuStream : la dernière adresse en mai 2025

PapaDuStream est de retour avec une nouvelle adresse et sa deuxième version. Le site de streaming gratuit populaire permet de regarder en ligne des séries sans aucune inscription, mais est soumise à des sanctions des FAI en raison de son activité jugée illicite en France par les autorités.

La plateforme de streaming PapaDuStream se présente comme un portail pour les amateurs français de séries avec des contenus disponibles en HD 1080p en français ou avec des sous-titres en français, le tout de manière gratuite et accessible très simplement en seulement quelques clics sans exiger la moindre inscription ou création d’un compte sur la plateforme, attention toutefois à prendre conscience de la mise en garde face à son utilisation interdite selon les lois françaises et vous encourez des sanctions pénales.

« Voir vos séries coup de cœur en streaming HD 1080p en français et gratuitement ! Sans compte ni inscription. », annonce la plateforme PapaDuStream qui offre un large contenu de séries pour trouver votre bonheur, mais comme d’autres sites de ce type tels que Wiflix, French Stream ou Walaflix, cette utilisation est illicite et répréhensible. En effet, PapaDuStream offre l’accès au visionnage des œuvres protégées sans aucune autorisation, ce qui le rend illégal en France. C’est pour cette raison que le site modifie souvent son adresse avec une nouvelle extension pour passer outre le blocage instauré par les fournisseurs d’accès à internet en France.

Si l’accès au site est bloqué en France, il est aussi possible d’utiliser un VPN pour y accéder depuis une connexion à un serveur situé à l’étranger et aussi sécuriser votre navigation. Attention, l’utilisation de PapaDuStream expose à des risques juridiques et à des problèmes de sécurité informatique (publicités, malwares).

La dernière adresse active de PapaDuStream au 12 mai 2025 est papadustream.cash.