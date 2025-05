Diddy accusé du pire… son procès démarre fort

Le procès de Diddy vient à peine de débuter cette semaine à New York que des révélations choquantes contre le rappeur ont déjà eu lieu. Sean Combs fait face à cinq chefs d’inculpation fédéraux, dont celui de trafic sexuel.

Emprisonné depuis septembre 2024 au centre de détention métropolitain de Brooklyn, Diddy va enfin devoir s’expliquer devant la justice après que ses multiples demandes de libération ont été refusées par différents juges. Le producteur de musique est accusé d’avoir mis en place un système d’exploitation sexuelle : il aurait pris l’habitude d’humilier, de contrôler ses victimes ou de les utiliser comme des esclaves pour assouvir ses désirs.

Les premières accusations choquantes contre Diddy lors de son procès ont déjà été révélées !

La procureure adjointe a énoncé les faits reprochés à Sean Combs, à commencer par les accusations de Cassie, qui aurait été contrainte d’avoir des relations avec d’autres hommes pendant leur union, alors que son mari regardait la scène ou la filmait. « Diddy appelait ces soirées avec escorts masculins des ‘Freak Offs’, ‘Wild King Nights’ ou encore ‘Hotel Nights’ », décrit-elle. Des proches du rappeur mettaient tout en place pour satisfaire ses souhaits : location de chambres, lubrifiants, drogues et escorts.

Selon les faits rapportés par les procureurs, une escorte raconte avoir dû uriner dans la bouche de l’ancienne compagne de Diddy, Cassie, lors d’une des fameuses « freak off » ; cette dernière était même en train de suffoquer. Sean Combs a rencontré Cassie au début de sa carrière, alors qu’elle avait 19 ans, et elle aurait subi des violences dès le début de leur relation. Le rappeur aurait piétiné le visage de la chanteuse (« écrasé le visage dans un SUV »), l’aurait traînée par les cheveux, et aurait également enregistré une sex-tape.

Cassie n’est pas la seule victime présumée de Diddy : une autre femme l’accuse d’avoir subi des sévices similaires, après avoir été manipulée à son insu pour se retrouver dans les fameuses « freak offs ». Les témoignages d’autres victimes doivent suivre cette semaine, notamment celui de l’ex-assistante de Diddy, qui l’accuse d’agression sexuelle, ainsi que ceux de Cassie et de nombreux escorts. Face à toutes ces accusations, Sean Combs continue d’affirmer son innocence, même si les révélations à son encontre sont de plus en plus graves depuis le début de cette affaire très médiatisée. Sa ligne de défense consiste à prétendre que toutes les victimes étaient consentantes et que les faits décrits dans les témoignages, ainsi que ses fêtes controversées, relèvent de sa vie privée.