Gims plus fort que Céline Dion et Stromae

Depuis un an, plus rien ne semble pouvoir arrêter Gims, qui est au sommet de sa carrière en enchaînant les tubes ces derniers mois, de « Spider » à « Ninao », au point qu’il est devenu le chanteur francophone le plus écouté au monde actuellement, devant d’immenses stars comme Céline Dion et Stromae.

Officiel : Gims est l’artiste francophone le plus populaire sur Spotify avec des chiffres stratosphériques !

Alors que, dans sa jeunesse, avant de devenir célèbre, il avait été bagagiste à Disney, réparateur de Vélib’ et employé au Monoprix, Gims a réussi au fil des années à percer dans la musique. Il s’est d’abord fait connaître au début des années 2000 avec la Sexion d’Assaut et ses premiers freestyles, avant de se lancer avec succès dans une carrière solo qui a pris un tournant majeur l’année dernière avec la sortie des hits « Spider » et « Sois pas timide ». Il a poursuivi son ascension en 2025 avec les singles « Ciel », « Ninao » et, plus récemment, ses collaborations avec Werenoi sur « Piano » et avec Keblack sur « Touché ». Ces titres ne quittent pas le Top 50 des morceaux les plus streamés en France depuis leur sortie respective, et son succès s’étend désormais à l’international.

En effet, Gims vient de réaliser un nouvel exploit : il est devenu le chanteur francophone le plus populaire au monde sur la plateforme de streaming Spotify. L’ancien membre de la Sexion d’Assaut vient d’établir le record de 18,3 millions d’auditeurs mensuels sur l’application. Ce succès est soutenu par de nombreuses tendances TikTok qui lui permettent d’être reconnu internationalement.

Avec ses 18,6 millions d’auditeurs par mois sur Spotify, Gims vient également de dépasser l’audience de Stromae sur la plateforme, qui cumule 18,18 millions d’auditeurs mensuels, ainsi que celle de Céline Dion, avec 18,04 millions d’auditeurs par mois. Même si le rappeur français jouit d’une grande notoriété en France, il obtient 66 % de son audimat à l’international, dans des pays tels que les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie ou encore l’Allemagne, notamment grâce au succès du single « Ninao ». Il a également réussi à placer 12 chansons dans le Top 50 en France.