« J’étais sous le choc. J’étais terrifié », les déclarations accablantes contre Diddy

Les déclarations accablantes contre Diddy s’enchainent avec le début de son très médiatisé procès devant le tribunal de New York, l’ex-compagnon de Cassie doit répondre à des accusations de trafic sexuel alors qu’il persiste à clamer son innocence dans cette sombre affaire malgré les témoignages choquants à son encontre.

Ce lundi, au début du procès, c’est la relation passée entre Diddy et Cassie qui a lancé les débats, la défense du producteur de musique est d’affirmer que les violences envers son ancienne compagne étaient consenties et mutuelles, une habitude dans leur couple. Un témoin s’est exprimé lors du premier jour du procès, un dénommé Daniel Philip. Cet escort boy de 41 ans explique avoir travaillé pour le couple et a révélé les dessous de la vie commune de Diddy et Cassie avant leur rupture, il révèle avoir uriné sur le visage de la chanteuse devant son mari.

Un témoin confirme que Diddy était violent avec Cassie !

Il relate les différentes relations avec le couple avec souvent le même schéma, un escort prend du bon temps avec Cassie et Diddy regarde la scène en donnant les ordres. Les activités ont duré pendant environ une année, selon ce témoin, et cela pouvait durer parfois 10 heures. « J’étais sous le choc. C’est arrivé de nulle part. J’étais terrifié. Je ne savais pas quoi faire. Dans mon esprit… si j’avais fait quelque chose, j’aurais pu perdre la vie. Mes pensées me disaient que Combs était un gars avec un pouvoir illimité. Ma vie était en danger. », décrit Daniel Philip sur une scène de violence de Diddy contre Cassie lorsqu’il a entendu le rappeur l’a frappé après l’avoir tiré au sol par les cheveux.

Diddy aurait également eu un comportement de plus en plus violent avec Cassie après avoir appris qu’elle a eu une relation secrète avec un autre homme, il lui aurait asséné « des coups de pied dans le dos et en la jetant dans la pièce comme une poupée de chiffon ».

Le procès de Diddy ne fait que débuter et s’annonce fracassant, d’autres témoignages similaires devraient suivre cette semaine.