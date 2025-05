Natalie Portman tombe sous le charme de Tiakola

La connexion est totalement improbable et va plaire à Tiakola : Natalie Portman vient de révéler être une grande fan du rappeur français dans une déclaration très élogieuse à son égard.

Parmi les près de 6 millions d’auditeurs mensuels de Tiakola sur Spotify figure Natalie Portman. L’actrice, connue pour ses rôles dans les films « Léon », « Star Wars » (prélogie), « V pour Vendetta », « Black Swan », « Avengers: Endgame » ou encore « Thor: Love and Thunder », vient d’accorder une interview au média Konbini et s’est exprimée sur l’un de ses chanteurs favoris, l’ancien membre du groupe 4Keus.

Natalie Portman fan ultime de Tiakola, elle le fait savoir !

Tiakola a réellement percé à l’international ! Natalie Portman assure actuellement la promotion de son nouveau long-métrage, « Fountain of Youth », diffusé sur Apple TV+ et réalisé par Guy Ritchie, dans lequel l’actrice part à la recherche de la fontaine de Jouvence avec Josh Krasinski. À l’occasion de la promotion de ce film, elle multiplie les interviews et, lors d’un entretien avec Konbini, elle a parlé musique et avoué apprécier les chansons de Tiakola.

« Je suis une très grande fan », affirme Natalie Portman, avant de révéler qu’elle a même déjà assisté, en tant que spectatrice, à un concert de Tiakola lors d’un passage en Europe. « Mon fils est un fan ‘hardcore’ de lui, donc je suis fan aussi », précise l’actrice. Cette déclaration prouve que la carrière de Tiakola a pris une nouvelle dimension depuis son départ du groupe 4Keus pour se lancer en solo, et qu’il parvient à séduire un public toujours plus large, même au-delà des frontières françaises.