Booba accuse Kalash de violences conjugales, « c’est trop tard… « 

Ça chauffe salement entre Booba et Kalash après les propos de ce dernier contre Gato Da Bato, membre du 92i, le DUC a répliqué et depuis il ne lâche plus le chanteur originaire de Martinique et comme souvent dans ses clashs, il balance des gros dossiers compromettants dont il a le secret.

Booba révèle le passif violent de Kalash et dénonce des violences conjugales !

Il y a quelques jours, Kalash a insulté gratuitement et sans raison apparente Gato Da Bato, celui-ci n’a pas répondu aux provocations, mais Booba avec qui il est proche depuis des nombreuses années s’est chargé de le faire en personne. Booba a défendu son ami avant de s’en prendre de manière virulente et sans relâche à Kalash.

Booba a décidé d’attaquer Kalash sur sa vie personnelle et affirme que ce dernier a trompé son ancienne compagne pour se mettre en couple avec sa femme actuelle qui est aussi sa manageuse, Clara Kata dans le but d’alimenter leur clash. Kopp a tenté de démontrer que Kalash est l’auteur présumé de violences conjugales contre son ex, Ingrid Littre. Cette dernière a même écrit un livre sur les méfaits qu’elle dénonce pour prouver ses dires avec des fichiers compromettants dont un certificat médical daté de l’année 2018 avec des clichés de ses blessures ainsi que des enregistrements dans lesquels le rappeur martiniquais l’insulte.

Les accusations de son ex-compagne sont démenties par Kalash, il l’a poursuivi pour propos diffamatoire à son encontre sauf que cela n’a empêché Booba de révéler toute l’affaire. « Je paye une pension et j’ai laissé la maison à Ingrid » s’est-il justifié pour sa défense. Cela n’a pas convaincu B2O qui a accablé son rival sur les réseaux en dévoilant toute l’affaire et pour lui adresse le message, « Kalâche tu regrettes déjà mais c’est trop tard… ».