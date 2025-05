Booba dézingue la cérémonie des Flammes, « sont venus montrer leur cul »

Booba n’a jamais sa langue dans la poche et vient encore de le prouver une nouvelle fois à l’occasion de la cérémonie des Flammes à laquelle il n’a pas participé, mais contre qui il a émis des vives critiques et mis en garde les rappeurs présents à la soirée.

La troisième édition des Flammes n’a pas échappé à Booba. Cet événement a réuni les artistes qui ont marqué la scène musicale urbaine en France lors de l’année 2024, des nombreux chanteurs ont été récompensés. Booba s’était déjà agacé des précédentes éditions de cet événement similaire aux Victoires de la musique, mais dans une version musique urbaine et pour mettre en avant les rappeurs français, le rappeur exilé à Miami vient d’en remettre une couche.

Récompensé avec son morceau « Dolce Camara » en featuring avec SDM dans la catégorie morceau de l’année et aussi comme featuring de l’année, Booba ne s’est pas déplacé pour recevoir son trophée, ni acolyte du 92i, SDM qui a également boycotté la soirée. Sur les réseaux, Booba a expliqué qu’il n’a pas besoin des Flammes pour savoir que son titre est le titre de l’année, « On n’attend pas les flammes pour savoir qu’on est feat de l’année », avant de s’exprimer plus ouvertement dans une vidéo.

« Les Flammes, des barres. Pour ceux qui sont venus montrer leur cul, ceux qui ont aucune actu. Et comme untel l’avait dit, il n’y a aucun arabe à cette cérémonie. Il y a deux mecs qui ont fait le Stade de France, Jul et Ninho, il n’y étaient pas. Enfin je n’ai pas regardé mais d’après ce que j’ai vu défiler, il n’y a pas. C’est vraiment scandaleux. Booska-P encore, c’est vraiment scandaleux les gars. En tout cas, à mon U Arena, celui qui a foutu les pieds aux Flammes, il ne mettra pas les pieds à mes U Arena. Il faut choisir son camp. » déclaré Booba dans une vidéo publiée sur Instagram pour donner son avis sur les Flammes et s’étonner de l’absence de certains grands noms du rap français comme Jul, Ninho alors que le premier nommé vient de battre le record d’affluence au Stade de France et le second a enchainé deux dates dans l’enceinte mythique située à Saint-Denis pour réunir 160 000 fans.

Cette prise de position faite suite aux différentes attaques par le passé de Booba contre les organisateurs de la cérémonie des Flammes dont comme il l’a indiqué, les rappeurs présents ne seront pas invités à ses concerts à venir à l’U Arena de Paris au mois d’octobre prochain.