Damso annonce que sa carrière va commencer et dévoile son camping-car

L’attente des fans de Damso va bientôt prendre fin pour la sortie de son nouvel album « BĒYĀH », il ne reste plus qu’une quinzaine de jours à patienter pour découvrir ce projet dont le rappeur belge vient de faire monter la pression en donnant quelques nouvelles à sa communauté.

La fin de carrière de Damso se rapproche, pour rappel, il a annoncé que le projet « BĒYĀH » devrait être son ultime album, cet opus sera disponible le 30 mai prochain. La parution de l’album est précédé par un court métrage nommé R.E.M que l’ancien membre du 92i va diffuser dans les salles de cinéma à partir du mardi 20 mai 2025. L’attente est importante sur ce projet, car la projection du cout métrage est complète, plus aucune place n’est disponible.

Alors que la date approche, Damso s’est brièvement exprimé sur ses réseaux pour livrer quelques informations aux internautes. Concernant BĒYĀH, soyez sereins et dormez sur les deux oreilles. J’ai fait le taf… Dans vingt jours, ma carrière commence. », a-t-il confié concernant son prochain album qu’il promet comme l’un des meilleurs de sa carrière avec cette déclaration même sans doute le meilleur à en croire ses dires, ce projet devrait être un futur classique.

En marge de ses propos, Damso a présenté des images inédites de son camping-car avec lequel il souhaite faire le tour du monde et voyager pour changer de vie. « Bon, on cale encore un peu mais ça va. » a-t-il commenté sur son départ programmé qui se précise.

