1jour1film apparait avec une nouvelle adresse au mois de mai 2025

1jour1film est une plateforme de streaming gratuite et se distingue par une interface simple, peu de publicité et des recommandations personnalisées. Le site change régulièrement d’adresse pour échapper aux blocages liés à son caractère illégal en France.

L’utilisation de 1jour1film expose à des risques juridiques (amendes, poursuites, coupure Internet). Il est conseillé d’utiliser un VPN pour protéger sa confidentialité, mais il reste préférable d’opter pour des plateformes légales afin d’éviter tout problème.

1jour1film change constamment de nom de domaine pour échapper aux blocages et aux sanctions imposés par les autorités françaises. En effet, ce site propose du streaming gratuit de films et séries sans autorisation, ce qui est illégal en France. Lorsqu’un nom de domaine est identifié comme contrefaisant par la justice, il est bloqué ou déréférencé par les fournisseurs d’accès à internet, obligeant ainsi les administrateurs du site à adopter une nouvelle adresse pour rester accessible aux utilisateurs

La nouvelle URL en mai 2025 est 1jour1film2.online, mais il est probable que ne reste pas accessible bien longtemps, car les blocages sont de plus en plus fréquents et que les autorités intensifient la lutte contre le piratage, il est donc recommandé de se diriger vers des plateformes officielles.