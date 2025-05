C’est officialisé entre Théodora et Jul

Après le featuring avec Guy2Bezbar sur le single « PAY! », Théodora se rapproche encore d’un rappeur français, c’est fois-ci la chanteuse s’offre le plus gros vendeur du rap français en la personne de Jul, pour une connexion inédite.

Jul et Théodora unis sur « ZOU BISOU »

À seulement 21 ans, Théodora connait une ascension fulgurante ces derniers mois, elle a déjà 5 projets à son actif dont le dernier en date « BAD BOY LOVESTORY » paru au mois de novembre 2024 va avoir le droit à une réédition nommée « MEGA BBL » prévue pour le 30 mai 2025. C’est en fin d’année dernière que la dénommée Boss Lady a réussi à se faire connaitre du grand public avec le tube « KONGOLESE SOUS BBL ». Elle a aussi brillé cette semaine lors de la cérémonie des Flammes avec la Flamme de la révélation féminine de l’année 2025. « J’aimerais envoyer beaucoup de force à toutes les artistes qui étaient dans ma catégorie, car on essaye toutes de faire notre trou. Et je dédie ma Flamme à toutes les filles noires un peu bizarres. » s’est exprimé Théodora lors de la remise de son trophée aux Flammes à l’occasion de la troisième édition de l’événement.

Pour la préparation de la réédition de son album avec 10 nouveaux titres, Théodora s’offre un beau casting très diversifié, Chilly Gonzales, Luidji, Juliette Armanet, BB trickz, Thisizlondon, Brazy, Guy2Bezbar et une collaboration originale avec Jul. Le morceau avec Guy2Bezbar baptisé « PAY! » est déjà disponible depuis quelques jours avec franc succès auprès des auditeurs, la chanson cumule plus de 3 millions de streams sur Spotify et le clip un million de vues sur Youtube. Le single avec Jul s’annonce comme le morceau le plus attendu de la réédition de l’album de Théodora et se nomme « ZOU BISOU ».